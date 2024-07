Chi è Fraedrich Tim il manager tedesco disperso nel lago di Como per aver cercato di salvare il figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Gravedona ed Uniti () – Si è tuffato in acqua per soccorrere ildi 12 anni, vedendolo in difficoltà, e non è più riemerso. L’ultima vittima delTim,di 51 anni residente a Uslar, in vacanza sul Lario con la famiglia. Oggi alle 14, erano tutti su una banca noleggiata a Dongo, al largo tra Gravedona, Dongo e Colico, dove il ragazzino è sceso in acqua per fare un bagno. Vedendolo improvvisamente in difficoltà, il padre si è immediatamente tuffato, ma la moglie e i due figli lo hanno visto inabissarsi senza più riaffiorare, forse colto da un malore causato dallo sbalzo di temperatura. Il ragazzo nel frattempo è stato raggiunto dalla madre, che ieri compiva 50 anni, e dalla sorella di 17 anni, e fatto salire a bordo.