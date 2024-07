Caporalato controlli a tappeto fra Latina e Sperlonga

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – La Direzione Regionale Lazio dell’INPS con il supporto del Comando Provinciale dei Carabinieri diha avviato una vasta operazione per la lotta al lavoro sommerso e per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Le ispezioni sono state effettuate in aziende agricole nei territori di, Terracina,e Fondi sulla base di liste predisposte dalla Direzione centrate entrate dell’INPS. Queste sono state realizzate grazie alla collaborazione, proficuamente avviata a titolo sperimentale, con AGEA, individuando, attraverso l’incrocio delle reciproche banche dati, indici di rischio.