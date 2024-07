Beach volley il calendario delle partite dell’Italia alle Olimpiadi | programma date tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono tre, come nelle ultime due edizioni dei Giochi, le coppie italiane protagoniste dei due tornei di. Si gioca dal 27 luglio al 10 agosto, al Tour Eiffel Stadium, saranno in gara Paolo Nicolai/Samuele Cottafava ed Alex Ranghieri/Adrian Carambula nel torneo maschile e Marta Menegatti/Valentina Gottardi nel tabellone femminile. Questa la composizione dei gironi maschili in cui sono presenti le coppie italiane. Pool A: David Åhman/Jonatan Hellvig (Sweden), Paolo Nicolai/Samuele Cottafava (Italy), Cherif Younousse/Ahmed Tijan (Qatar), Mark Nicolaidis/Izac Carracher (Australia). Pool B: Anders Mol/Christian Sørum (Norway), Matthew Immers/Steven van de Velde (the Netherlands), Alex Ranghieri/Adrian Carambula (Italy), Marco Grimalt/Esteban Grimalt (Chile). Questa la composizione del girone femminile con la coppia azzurra.