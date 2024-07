Basket rivoluzione nelle Filippine | arriva il tiro da quattro punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Manila (), 23 luglio 2024 –direttamente dalleuna possibile svolta storica per il mondo della pallacanestro. La federazione cestistica locale ha infatti deciso ufficialmente di introdurre a partire dal prossimo campionato ilda, la cui linea di demarcazione sarà tracciata a 8.20 metri dal canestro. Una decisione maturata dopo la sperimentazione di questa innovazione fatta negli ultimi due All Star Game del massimo campionato del paese del sud-est asiatico. L'arrivo deldanon va ovviamente ad interferire con ilda tre vigente in tutti i campionati Fiba e fissato da oltre l’arco dei 6.75 metri, ma si aggiunge – stando a quanto fatto sapere dalla stessa federazione – per rendere la competizione più interessante.