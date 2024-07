Atletica dubbi e ottimismo per l’Italia della marcia E Stano si chiama fuori dai favoriti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024)aveva dominato le gare dialle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando entrambe le medaglie d’oro in palio per merito di Antonella Palmisano e Massimo. Il doppio sigillo nelle 20 km del tacco e punta aveva lanciato il Bel Paese in orbita dopo le apoteosi di Marcell Jacobs sui 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto il 1° agosto. Quest’anno le gare dileggera inizieranno proprio il primo giorno del mese e curiosamente si disputeranno le due prove diindividuale. Una coincidenza di date che si spera possa essere propiziatoria per gli azzurri. I nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per mettersi in mostra lungo le stradecapitale.