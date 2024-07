Angelo Bonomelli narcotizzato e ucciso | condannati i 4 imputati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Bergamo, 24 luglio 2024 – Sono statiper omicidio volontario i quattroa processo per la morte di, imprenditore ottantenne di Trescore Balneario che venne, rapinato e abbandonato nella sua auto la sera del 7 novembre 2022 in un parcheggio di Entratico. La Corte d'Assise presieduta dal giudice Patrizia Ingrascì ha condannato a 26 anni di carcere più 3 di libertà vigilata Matteo Gherardi e Ormar Poretti, e a 15 anni il padre di Gherardi, Luigi Rodolfo, e la fidanzata Jasmine Gervasoni. La sentenza è stata letta dopo tre ore di camera di consiglio. Disposto anche un risarcimento ai familiari di: sarà definito in sede civile. Nel frattempo glidovranno provvedere in solido al pagamento di provvisionali da 50mila euro per la moglie, da 35mila per una figlia e da 25mila per gli altri due figli.