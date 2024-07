USA Kamala Harris può farcela?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le prospettive della probabile candidata Dem L’annuncio di Joe Biden e il conseguente appoggio alla sua viceapre nuovi scenari in vista delle elezioni Americane. La vice dell’attuale Potus verrà, probabilmente ma non c’è certezza, investita del ruolo di rivale di Trump solo dopo la Convention di Chicago, dal 19 al 22 agosto. Tanti i sostegni che sta ricevendo la, dopo che il partito, invece aveva perso molti aiuti anche di natura economico. Pronti a supportarla ci sono ad esempio l’ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary. In una dichiarazione comune hanno scritto che faranno «tutto il possibile per sostenere».