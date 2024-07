Triathlon calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’Italia delper i Giochi Olimpici diconterà su un contingente di cinque azzurri in Francia, tre donne e due uomini, che prenderanno parte anche alla staffetta mista (frazioniste ancora da definire per quella gara). L’Italia ha conquistato le prime quattro carte, due per genere, grazie al piazzamento nel ranking olimpico della staffetta mista e la quinta grazie alla presenza di tre azzurre tra le prime trenta classificate della graduatoria femminile. Andranno aAlice Betto (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro/DDS), Verena Steinhauser (Fiamme Oro), Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) e Gianluca Pozzatti (Team 707/Minini): gara individuale maschile martedì 30 luglio alle 8.00, prova individuale femminile mercoledì 31 luglio alle 8.00, staffetta mista lunedì 5 agosto alle 8.00.