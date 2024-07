Treni da stasera a venerdì circolazione interrotta tra Battipaglia e Sapri Sindaco Pollica | Impatto particolarmente negativo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dae fino a26 luglio saràlaferroviaria tra le stazioni die di, in provincia di Salerno. L’interruzione è stata decisa datalia per permettere i lavori di ripristino della linea dopo l’incidente avvenuto lo scorso 9 luglio quando si è verificato lo svio di alcuni carri centrali di un treno merci nei pressi di Centola (Salerno). Lo stop scatterà alle ore 22 di oggi, lunedì 22 luglio, con inevitabili ripercussioni per i viaggi lungo la direttrice nord-sud del paese. A partire dainfatti si registreranno cancellazioni, limitazionie ritardi per iFrecce, Intercity e regionali. Le Frecce che viaggiano verso sud termineranno la loro corsa a Salerno o a, mentre quelle che viaggiano verso nord, e che partono da Reggio Calabria, si fermeranno a