Tajani ' da scelte in Ue nessuna ricaduta sulla maggioranza'

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Assolutamente no. E' sempre stato chiaro che ci sono posizioni diverse, partiamo da famiglie diverse, ma questo non ha alcunasull'attività die di governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniorispondendo a chi gli chiede di eventuali ricadutemaggioranze dalle posizioni assunte sulle nomine dell'Ue. "FI è sempre in prima fila per realizzare il programma senza creare alcuna turbolenza, intendiamo arrivare a fine legislatura con ladi centrodestra. Posso rassicurare tutti gli italiani che non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la tenuta della", ha detto.