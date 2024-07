Superman & Lois il trailer della Stagione 4 anticipa una famosa storyline dell' Uomo d' Acciaio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) La serie sarà l'ultimaDC per l'emittente The CW, a circa 23 anni dal celebre debutto di Smallvilleè morto, almeno così vuole far credere la nuovazionefinale didi The CW. Il network ha pubblicato un nuovo teaserper l'imminentefinaleserie DC e ha rivelato che il filmato completoquartasarà pubblicato sabato 27 luglio durante il San Diego Comic-Con. Nel teaser, Lex Luthor (Michael Cudlitz) dice a una persona che non vediamo cheè morto e "possiamo per favore goderci il momento".andtornerà per la sua quarta e ultimagiovedì 17 ottobre con una première di due ore.