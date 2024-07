Slitta il ddl Concorrenza | tensione tra Salvini e Fitto E Sul Pnrr abbiamo speso la metà dei fondi ricevuti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mai come in questo momento il governo appare impantanato. Tra le continui liti tra i partiti della maggioranza, da una parte, e la trattativa in salita con l’Europa, dall’altra, per strappare una delega di peso. E ancora: il governo stesso ammette di essere in ritardo sulla spesa deidele non riesce neanche a far arrivare sul tavolo di Palazzo Chigi il ddl sulla. I lavori parlamentari sono ingolfati: sette decreti in scadenza da convertire prima della pausa Ma non c’è solo questo. I lavori parlamentari sono ingolfati. Le Camere saranno costrette a procedere a una maratona a tappe forzate prima della pausa estiva. A imporlo è il gran numero di provvedimenti da smaltire, alcuni dei quali in scadenza, sette per la precisione.