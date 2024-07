Si tuffa nell’Adda e scompare Scatta l’allarme tra i bagnanti | ricerche sospese in serata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) MEDOLAGO (Bergamo) Allarme lungo il corso dell’Adda nel pomeriggio di ieri dove, attorno alle 15.20, è stato segnalata la scomparsa di un giovane che si sarebbe, il condizionale è d’obbligo,to in acqua senza più riemergere. Le persone sulla spiaggia hanno immediatamente chiamato il numero unico 112 che ha mandato sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo con gli specialisti fluviali e le loro moto d’acqua e un gommone da rafting, i sommozzatori da Milano arrivati in elicottero con un mezzo del reparto volo di Malpensa, i sommozzatori di Vicenza e i sommozzatori volontari della Protezione civile di Treviglio. In quel tratto la corrente è particolarmente impetuosa, per questo lesi sono spostate anche a valle di alcune centinaia di metri.