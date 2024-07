Scintille nel governo Fratelli d’Italia alza la voce | Basta litigi tra alleati e agita lo spettro del voto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – La scia lunga del risultato europeo ricade sulla maggioranza. Paradossalmente, infatti, il fatto che i partiti dei due vicepremier siano rimasti alla pari alimenta le tensioni interne alla coalizione guidata d Giorgia Meloni e dal suo partito. Che manda segnali di richiamo all’ordine agliattraverso il vice capogruppo al senato Raffaele Speranzon: se continua così "porremo una questione politica all’interno della coalizione". Il viceministro Matteo Salvini, Lega, la premier Giorgia Meloni,, e il viceministro Antonio Tajani, Forza Italia Ma le minacce di elezioni, commentano in molti, hanno le gambe corte. Non solo perché un capo dello Stato come Sergio Mattarella si rimetterebbe comunque alla ricerca di una diversa maggioranza parlamentare, che senza FdI e Lega potrebbe anche esserci per quanto bislacca.