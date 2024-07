Repesa elogia Cheatham | A Reggio farà benissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Avevo tre compagni slavi l’anno scorso e quando gli ho detto che c’eraa Pesaro mi hanno detto: vai da lui, ti insegnerà molto, ha mandato giocatori in Nba ed Eurolega. Dopo un mese devo ammettere che non ho mai avuto un allenatore così". Parola di Kwan, recente acquisto della Unahotels; risalgono all’ottobre 2022 quando l’ala Usa aveva da poco iniziato la stagione con la Vuelle Pesaro, allenata proprio da Jasmin, da poco nuovo coach della neopromossa Trapani. Il 63enne tecnico croato, uno dei più esperti a livello europeo, ci racconta nel dettaglio Kwan. Che in riva all’Adriatico chiuse la stagione con 12 punti e 4 rimbalzi per gara, conditi da un lusinghiero 37,5% al tiro da 3 punti.