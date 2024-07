Precipita in un dirupo mentre percorre un sentiero di montagna ferito turista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTramonti (Sa)- È ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, undi nazionalità ceca,to ieri sera, da un costone roccioso a Tramonti, in Costiera Amalfitanastava facendo un’escursione. Il giovane, un 23enne di origine cecoslovacche, in vacanza in Costiera Amalfitana, ètostavando ilCAI 309. Ad aver provocato la caduta, la perdita del senso dell’orientamento che ha fatto trovare ilin una zona impervia con l’intento di ritrovare il, determinando così la caduta., l’uomo ha contattato il 112.