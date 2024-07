Oaktree blitz a Roma | la proprietà dell’Inter vede 2 istituzioni ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024), fondo proprietario, è atteso anelle prossime ore per conoscere da vicino due figure istituzionali molto importanti. APPUNTAMENTO IN AGENDA – Il fondo americano, che lo scorso 22 maggio ha preso l’Inter, non ha nessuna intenzione di starsene lontano dall’Italia. L’obiettivo è quello di rimanere vicino al nuovo club di, non lasciando nulla al caso. Durante questi mesi, ha già imposto largamente la propria linea: ha promosso il rinnovo di tre pezzi da novanta come Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella e al tempo stesso ha dettato anche le linee guida sul mercato. Ossia bisogna costruire un’Inter bella e giovane, capace di generare valore nel tempo. Domani, previsto un nuovo e importante appuntamento in agenda: il