Napoli Koulibaly | L’arrivo di Conte una fortuna Lukaku può fare grandi cose

(Di lunedì 22 luglio 2024) Kalidouha rilasciato un’intervista in esclusiva al Corriere dello Sport, parlando deldi Antoniosulla panchina del: “Il club è reduce da una stagione difficile ma riparte da un allenatore che conosce bene il livello del calcio italiano: il suo approdo alè una. Ho sentito che sta massacrando i giocatori in allenamento, sa come riportare ilnelle posizioni di vertice“. Sul suo rapporto col tecnico pugliese invece: “Mi sarebbe piaciuto molto giocare per lui, ma purtroppo non ci siamo ancora riusciti. Mi voleva al Chelsea, ma decisi di restare al. Quando poi mi trasferii in Premier League invece lui non c’era più. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, è un grande“., che attualmente milita nell’Al-Hilal, in Arabia Saudita, ha poi parlato della Serie A: “La segue sempre perché è un campionato bellissimo.