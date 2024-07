LIVE Sonego-Poljicak 0-1 ATP Umag 2024 in DIRETTA | iniziato il match esordio morbido contro un giovane croato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAVONE 15-0 Servizio vincente di. 0-1 Servizio e dritto. Parte bene. A-40 Prima slice vincente. 40-40 Servizio e dritto. 40-A Ottima risposta dell’azzurro con il rovescio, in rete il dritto in cross di. 40-40 In rete l’approccio in slice del. 40-30 Orrenda smorzata di, fa peggio però con il comodo rovescio. 30-30 Altro errore di rovescio. 30-15 Sbaglia di rovescio. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Gran punto in avanzamento e in spina dicon il dritto. Milial servizio Gocce di pioggia, l’azzurro ha scelto di ricevere. 21:05 Visibilmente teso ed emozionato fa il suo ingresso in campo ilMili, che giocherà la seconda partita nel circuito maggiore in carriera, dopo quella dio 2023.