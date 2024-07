Lenzi l’attesa è finita | Olimpiadi | Non vedo l’ora di salire sul ring

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) C’è un giorno cerchiato di rosso da lungo tempo sul calendario di Diego: il 29 luglio. Quel giorno, il super massimo bolognese salirà sulolimpico, coronando uno dei suoi sogni ma non l’unico di una carriera appena agli inizi per il classe 2001. Il giovanissimo atleta del Gruppo Sportivo dell’Esercito ha inseguito la qualificazione al torneo pugilistico di Parigi 2024 per mesi, ottenendola nel pre-olimpico di Busto Arsizio davanti al pubblico italiano che l’ha incitato e caricato per tutti i round. E ora nei suoi brilla la stessa luce che ha alimentato la sua voglia di emergere e che lo spingerà tra le sedici corde anche all’Arena Parigi Nord dove si svolgeranno i primi match fino al 4 agosto, quando per la fase finale gli incontri si sposteranno al Roland-Garros.