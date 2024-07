La via degli Dei è un must Indotto da oltre 10 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il territorio metropolitano si mostra ricco di attrattività non solo per i cittadini ma anche per i turisti, che ne stanno scoprendo le immense potenzialità, come testimoniato dall’elevata affluenza al punto informativo eXtraBO in piazza del Nettuno. Quest’ultimo, ha attivato diversi nuovi tour fra i quali spiccano le passeggiate ‘Star Walks’ sotto le stelle di agosto (l’1, il 2, il 6, il 10 e il 17 del mese) e la rassegna dedicata agli animali del territorio bolognese, ‘Bologna Wildlife’, i cui tour "riprenderanno a inizio settembre dopo il successo avuto fino a metà luglio", come riportano da ExtraBo. In, continuano a riscuotere affluenza anche altri tour ormai rodati come ‘Alla scoperta di ville e castelli’ con appuntamenti questo mercoledì e il prossimo 29 agosto.