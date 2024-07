La Lega disconosce e ritira il disegno di legge per vietare negli atti pubblici l’uso del genere femminile per le cariche istituzionali

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo fiumi di polemiche, ildidellaper“ilper neologismi applicati ai titoli” come “sindaca”, “rettrice”, o “avvocata”, è statoto. A precisarlo sono fonti del Carroccio secondo cui “Laprecisa che la proposta didel senatore Manfredi Potenti è un’iniziativa del tutto personale. I vertici del partito, a partire dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, non condividono quanto riportato nel Ddl Potenti il cui testo non rispecchia in alcun modo la linea dellache ne ha già chiesto il ritiro immediato”.