Kate la sua estate dopo il cancro | cosa succede alla Principessa

(Di lunedì 22 luglio 2024) Come trascorrerà la sua primacon illaMiddleton? I sudditi seguono con preoccupazione l’evolversi La primadi convivenza e, anzi, di lotta con il. Sarà inevitabilmente un’molto particolare per laMiddleton. Come è noto, da alcuni mesi, la moglie del principe William sta combattendo contro una malattia tumorale. I sudditi la seguono con grande affetto e temono ogni giorno per lei. Preoccupazione per le condizioni di salute dellafoto: Ansa – (notizie.com)Una malattia che ha accompagnato lanei primi sei mesi del 2024. L’ultima apparizione della moglie dell’erede al trono, William, era del Natale 2023. Poi la scomparsa dalle scene. Prima senza troppe spiegazioni, poi, con il montare delle speculazioni, con una scarna comunicazione da Buckingham Palace.