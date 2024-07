Incidente moto-betoniera in via per Grumello | un morto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bergamo. Gravein via pera Bergamo nel pomeriggio di lunedì 22 luglio: poco prima delle 16 si sono scontrati unae unae un uomo di 54 anni ha perso la vita. Immediato l’allarme lanciato al numero unico d’emergenza 112, col personale medico, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine arrivati sul posto in pochi minuti: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso delciclista. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, la cui dinamica però non è ancora stata chiarita: per i rilievi del caso sta procedendo la polizia locale. Seguono aggiornamenti.