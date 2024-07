Ieri in Campania | giovane sannita perde la vita in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 21 luglio 2024. Avellino – Dolore e sconcerto per la comunità di Solofra. Un noto commerciante di pellame, Rocco Minnella è deceduto improvvisamente nella serata di sabato mentre si trovava a cena con la nipote in un ristorante di Serino. Il 64enne si è accasciato sul tavolo del locale,ndo conoscenza all’istante. (LEGGI QUI) Benevento – È un, 21 anni, la vittima del tragicoavvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A24, nel territorio de L’Aquila. La drammatica collisione ha coinvolto due moto e un’auto, all’altezza del chilometro 99, tra i caselli di Tornimparte e L’Aquila Ovest, nei pressi dell’area di servizio Valle Aterno Est, in direzione L’Aquila.