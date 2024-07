I big dem appoggiano Kamala Harris strada spianata | ecco il sostegno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tutti i 50 presidenti del Partito democratico statunitense hanno approvatocome nuovo candidato presidenziale del partito contro il candidato repubblicano ed ex presidente, Donald Trump. I presidenti, riferisce Reuters, hanno tenuto una teleconferenza dopo che Joe Biden ha annunciato che si sarebbe fatto da parte come candidato del partito. «Dopo l'annuncio del presidente Biden, i nostri membri si sono immediatamente riuniti adella candidata che ha una lunga esperienza di vittorie in elezioni difficili e che è un leader comprovato sulle questioni che contano per gli americani: libertà riproduttiva, prevenzione della violenza armata, protezione del clima, giustizia riformare e ricostruire l'economia», ha affermato Ken Martin, presidente dell'Associazione dei comitati democratici statali, in una nota.