Fabio Damato non affonda con Chiara Ferragni | dopo l’addio all’influencer ha un nuovo progetto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024)hanno interrotto il loro rapporto professionale, ma a quanto pare non quello di amicizia: i due sono stati pizzicati insieme al matrimonio di Diletta Leotta, ben attenti a non farsi vedere vicini. Ora, però, la notizia è un’altra:lo scandalo Balocco, che ha coinvolto la famosa azienda dolciaria e, il suo ex manager, nonché storico amico, è pronto a ripartire con un. Ancora oggi, tuttavia, c’è il più totale mistero attorno alle sue dimissioni: non è chiaro, infatti, se sia stato lui a volersi tirare fuori dalle aziende della nota influencer o il contrario. Mentre si cerca di chiarire qualcosa in più, comunque,Mariaha deciso di proseguire il suo viaggio nel mondo dell’imprenditoria in solitaria. Il suosi chiama Brave, che in inglese vuol dire coraggioso.