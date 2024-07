Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 quando e dove vederla sulla Rai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Audace, originale e unica”. Così è stata definita ladi aperturadi, in programma venerdì 26 luglio nella Capitale francese. Un evento diverso dal solito: come preannunciato, infatti, a differenzaprecedenti che si sono svolte all’interno degli staticittà ospitanti, stavolta i protagonisticompetizioni sportive sfileranno sulle acque della Senna. Lo sport approda a, che lo accoglie nel suo cuore pulsante. Una sfilata suggestiva sulle acque della Senna C’è grande attesa per ladi apertura dei Giochi Olimpici die i motivi sono tanti.