Canoa velocità calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma finali

(Di lunedì 22 luglio 2024) Saranno 10 le specialità olimpiche della: da martedì 6 a sabato 10 agosto saranno tre gli azzurri impegnati. Nel C2 500 maschile si sono qualificati Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, mentre nel C1 1000 maschile ha staccato il pass Nicolae Craciun. Ai Giochi, però, ogni Paese potrà schierare due barche in ciascun evento. Per questo motivo avrà l’opportunità di affrontare due specialità Carlo Tacchini, il quale oltre ad essere in gara con Gabriele Casadei nel C2 500 maschile, prenderà parte anche alla prova della canadese monoposto sulla distanza doppia, nella quale sarà impegnato anche Nicolae Craciun. A, dunque, l’Italia schiererà tre equipaggi: nel C1 1000 maschile saranno in gara sia Nicolae Craciun che Carlo Tacchini, mentre nel C2 500 maschile saliranno sull’imbarcazione azzurra lo stesso Carlo Tacchini e Gabriele Casadei.