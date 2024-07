Calciomercato Milan massima intesa con Strahinja Pavlovic | si chiude con il Salisburgo Le cifre e i dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 22 luglio 2024), Geoffrey Moncada si prepara are perdal. Lee ialè ormai cosa fatta. Il direttore dell’area tecnica rossonera Geoffrey Moncada ha trovato l’accordo prima con il difensore serbo e poi il, ottenendo uno sconto da parte degli austriaci, che hanno apprezzato l’interesse del Diavolo, aprendo al trasferimento del gigante buono. Inizialmente la richiesta per il centrale 23enne era di 30 milioni di euro, ma il grande lavoro dei rossoneri ha portato questa cifra a circa 20. L’offerta del club di via Aldo Rossi, infatti, sarà da 18 milioni di euro e con l’inserimento di qualche bonus, in settimana si arriverà all’accordo che vedrà finalmente ilre il secondo colpo, dopo l’arrivo di Alvaro Morata.