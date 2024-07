A Gallipoli cede una giostra 4 ragazzini feriti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - Tragedia sfiorata ieri sera a, lungo corso Galileo Galilei, a causa del cedimento di unacon seggiolini volanti. Quattrosono rimasti, due di loro - di 9 e 14 anni - sono stati condotti in ospedale ma, per fortuna, le loro condizioni non sono gravi. Indagano gli agenti della commissariato di Polizia del posto. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbe ceduto il palo a cui era collegato il pallone della, forse a causa del mancato rispetto delle regole di sicurezza da parte di alcuni utenti. Laal momento è sotto sequestrato.