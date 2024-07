Zielinski verso Inter-Pergolettese due opzioni | Inzaghi già valuta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Attesaper, seconda amichevole per i nerazzurri. Simonevedrà all’opera l’altro parametro zero arrivato dal mercato. NUOVO TEST – Domani, seconda uscita di questo precampionato nerazzurro. Dopo il 3-2 contro il Lugano, i nerazzurri di Simonese la vedranno contro la formazione di Giovanni Mussa, squadra militante in Serie C. Sarà l’occasione per il tecnicoista di testare il lavoro fatto finora dai propri ragazzi. Inoltre, rispetto al primo test contro gli svizzeri, potrà anche vedere all’opera due volti completamente nuovi della sua: Piotre Alex Perez. I due, arrivati ad Appiano Gentile tra giovedì e venerdì, metteranno qualche minuto nelle gambe.