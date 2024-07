Ultim’ora colpo Ferrari | annuncio e data

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 luglio 2024): Vasseur team principal della scuderia di Maranello ha svelato ladell’innesto. Ecco l’ufficiale Lo ha detto il team principal della Rossa Frederic Vasseur, quindi di dubbi ormai ce ne sono pochi. Anzi, non ce ne stanno più perché nel weekend in corso il dirigente della Rossa ha parlato in esclusiva ai microfoni di formulapassion.it, annunciando, di fatto, un innesto importante nello spazio di pochissimo tempo. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itEvidente che in questo caso non si parli di piloti: la squadra per almeno i prossimi due anni è già composta con Leclerc ed Hamilton alla guida, qui si parla del nuovo direttore tecnico visto che lo scorso 8 luglio Enrico Cardile si è dimesso per passare alla Aston Martin.