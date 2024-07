Tour de France 2024 tappa di oggi 21 luglio | percorso orari tv La cronometro a Nizza chiude la Grande Boucle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Siilde: finale a sorpresa con unaindividuale al posto della consueta passerella finale. Ventunesimache dunque sarà fondamentale anche per la classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, favoriti e programma.Non ci sarà infatti la classica chiusura sugli Champs-Elysées a Parigi: nella capitalese continuano i preparativi per le Olimpiadi. L’arrivo eccezionalmente sarà quindi ain unache partirà dal Principato di Monaco e sarà lunga 33.7 chilometri. Una prova contro il tempo che non sarà scontata dal punto di vista altimetrico: si salirà subito verso la Turbie per un GPM di seconda categoria (8.1 km al 5.6%), poi una breve discesa per risalire verso il Col d’Eze e infine si planerà verso il traguardo finale di