Terribile incidente muore a 38 anni | era padre di due bimbi

(Di domenica 21 luglio 2024)a 38: eradi due– Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 20 luglio 2024, è morto un uomo in unstradale lungo la strada provinciale 27 di Mongabia, che collega Valeggio a Castelnuovo del Garda. ( dopo le foto) Leggi anche: Modà, Kekko Silvestre annuncia lo stop sui social: la reazione dei fan (FOTO) Leggi anche: Maxi incendio in centro città: cosa sta succedendoa 38: eradi dueEra uscito con gli amici a fare un giro in moto, ma è morto dopo essersi schiantato contro alcune viti. L’uomo è deceduto dopo essere uscito di strada autonomamente con la sua Ducati lungo la strada provinciale 27 «di Mongabia», che collega Valeggio a Castelnuovo del Garda. La vittima si chiamava Anderson Silva.