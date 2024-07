Tajani replica a Salvini | Dalla Lega attacchi puerili Noi in Europa siamo influenti loro no

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) Antonionon si sente “imbarazzato” – come dice– per aver votato von der Leyen in compagnia di Socialisti e Verdi. “No. È davvero puerile sostenere che il tuo peso dipende da chi fra gli altri vota il tuo candidato, perché – lo ricordo – Ursula von der Leyen era la candidata del Ppe, il partito centrale in, del quale noicomponente fondamentale. Sarebbe come se io dicessi cheha votato con Salis, Rackete, Fratoianni e Conte” dice il segretario di Forza Italia in una intervista a “Il Corriere della Sera” che poi aggiunge: “Mi attengo ai fatti: noinella governance Ue, i Patrioti sono in. Avendo due donne del Ppe ai vertici dell’una garanzia per la stabilità delle istituzioni europee. I primi sondaggi ci danno in crescita, si conferma la bontà della nostra scelta”.