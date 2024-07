Tadej Pogacar ha vinto 6 tappe al Giro e 6 al Tour nello stesso anno | neanche Merckx ci era riuscito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)ha fatto praticamente tutto ciò che voleva in questa edizione delde France. È mancata solamente la Maglia Gialla dall’inizio alla fine, ma il dominio totale dello sloveno è stato testimoniato dalle prove di forza costanti arrivate giorno dopo giorno. Di record, sia a livello cronometrico, che a livello statistico, ne ha riscritti tantissimi, ovviamente il colpaccio più grande è quello di aver portato a casad’Italia ede France, impresa che non riusciva dal 1998 quando a siglare la doppietta fu Marco Pantani. Quello che impressiona però è la facilità del capitano della UAE Emirates: ald’Italia il primo degli inseguitori è giunto a quasi 10? di ritardo, conche ha conquistato sei successi di tappa, limitandosi anche in alcune giornate.