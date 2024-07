Superbike Superpole Race Most | Razgatlioglu saluta tutti disastro Bautista

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Un weekend che si sta per concludere dopo due giorni che hanno visto un solo, invincibile e unico, dominatore di questo ennesimo appuntamento dedicato alla categoria delle derivate. Gli ultimi round della SBK hanno votato all’unanimità per il turco più veloce del mondo, grazie anche a una BMW che ha lasciato al palo tutte le avversarie più accreditate. Dopo le triplette messe a segno a Misano e Donington, Toprak Razgatlioglu si è regalato l’unicità di successi nel venerdì e nel sabato di ieri. E in questa domenica come si comporterà l’anatolico? Nelladi, mandata in scena dalla, il successo è stato colto ancora una volta dal numero cinquantaquattro del Circus che sembra imprendibile. Secondo Nicolò Bulega su Ducati, mentre ha completato il podio Alex Lowes di Kawasaki.