Superbike Razgatlioglu fa tripletta e vince gara-2 a Most Bulega e Locatelli sul podio cadono Bautista e Petrucci

(Di domenica 21 luglio 2024) Un Mondiale disempre più nel segno di Toprak. Il pilota turco della BMW ha fattoanche sul circuito di(Repubblica Ceca), sesto round del campionato 2024, e ha portato i suoi successi consecutivi a 10. In totale, parliamo di dodici vittorie nel 2024 e di 51 nella categoria in carriera.-2 quindi vinta dal centauro della Casa tedesca davanti a Nicolò(Ducati) a 3.239 e a un ottimo Andrea(Yamaha) a 5.462. Ci ha provato, un po’ come aveva fatto nella Superpole Race, a mettere il bastone nelle ruote del turco, ma la consapevolezza di Toprak è tale che il pilota della BMW abbia giocato con il ducatista al gatto col topo. Dopo averlo lasciato sfogare nei primi giri, l’attacco è arrivato ai -18 e la pratica “vittoria” è stata chiusa.