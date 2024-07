Signora suo figlio è morto Incidente stradale con gli amici arriva l’elisoccorso ma non c’è niente da fare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024)in Italia: 38enne perde il controllo della moto, esce di strada e si schianta contro il palo di cemento di una vigna. Finisce in tragedia la gita di un gruppo diuno dei componenti della comitiva. Lascia la moglie Milly e due figli piccoli. Sotto choc i suoi compagni di viaggio. Sono stati loro a chiamare la madre del loro amico, informandola della tragedia. La vittima si chiamava Anderson Silva, di origini brasiliane ma residente in Italia da quando era piccolo. L’uomo era il titolare di una azienda, con la passione per le moto. Ieri, 20 luglio, Silva era partito dalla provincia di Mantova con alcuni colleghi eper un giro motociclistico. Poco dopo le 14, in sella alla sua Ducati quando, forse per un malore, una distrazione o un guasto, ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada in un tratto in cui non c’è il guard rail.