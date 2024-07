Rugby l’Italia batte il Giappone 42-14 a Sapporo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Buone indicazioni daper l’Italdi Quesada che chiude le Summer Series con una vittoria per 42-14 contro i padroni di casa del. Gara fin dall’inizio in controllo. A rompere gli indugi è Page Relo con il calcio del 3-0. Poi Capuozzo trova il varco per la prima meta del match con Paolo Garbisi che trasforma per il 10-0. Sul tabellino spiccano le altre quattro mete firmate da Page-Relo, Zambonin, Alessandro Garbisi e Vintcent, coadiuvate dalle trasformazioni di Paolo Garbisi (costretto ad uscire in barella al 67? dopo un colpo alla testa) e da altri due calci dalla lunghissima distanza di Page-Relo. Per ila segno Riley con una doppietta tra il finale di primo tempo e l’inizio del secondo.il42-14 aSportFace.