Rebel Moon di Zack Snyder annuncia un sorprendente spin-off

(Di domenica 21 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Netflix hato il lancio di The Seneschal, un podcast di fiction narrativa che esplorerà le origini dei cavalieri robot, i Jimmy, situato 500 anni prima degli eventi didi. Il primo episodio debutterà il 29 luglio, seguito da cinque episodi aggiuntivi rilasciati settimanalmente. Il Siniscalco: Il Prequel diArriva il 29 Luglio “Siamo entusiasti di approfondire la storia dei Jimmy,” ha dichiaratoin un video teaser per il podcast. “Non vedo l’ora che tu mi ascolti.” Trama de Il Siniscalco Il podcast è ambientato 500 anni prima della ribellione su Veldt, durante il regno del despota brutale Re Ulmer. Ulmer, disprezzato dal suo popolo, ordina la creazione di un cavaliere guerriero unico nel suo genere, utilizzando la profezia di Issa come strumento di controllo.