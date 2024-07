Neonato di 3 mesi colpito selvaggiamente dal papà | è ricoverato con lesioni alla testa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Undi soli treè statod'urgenza conal cranio all'ospedale Gaslini di Genova, dopo essere stato accidentalmente picchiato dal padre, durante una violenta lite con la madre. L'episodio scioccante è avvenuto la notte scorsa in una piazza di Borzonasca, nel Levante di Genova. Due giovani ventenni di origine nigeriana stavano camminando insieme quando hanno iniziato a discutere animatamente. La situazione è presto degenerata in uno scontro fisico, durante il quale un bambino, che si trovava in bracciomadre, è stato. Nel caos iniziale, i soccorritori hanno sospettato che il padre avesse commesso un atto di violenza sul bambino. Tuttavia, i carabinieri di Sestri Levante, dopo aver indagato, hanno stabilito che ilè stato ferito in modo accidentale.