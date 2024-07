Mina Settembre Pearl Harbor o Patch Adams? La tv del 21 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 luglio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 21, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “2”, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cosa resta di noi ” e “Sorprese”. Nel primo, una catena di eventi spingea tornare a Procida, nel bed&breakfast dove ha soggiornato insieme a Gianluca. La ragione è l’arrivo di uno strano ospite, che sembra essersi nascosto lì insieme a suo figlio. Nel secondo, la proposta di Claudio di partire per un viaggio in barca a vela lasciapiena di dubbi. Il rapporto è infatti a un bivio, dopo la rivelazione di lei di non volere figli in questo momento. Su RaiTre alle 21.10 “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della serie “Segreti di famiglia”.