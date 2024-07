L’annuncio Ecco il nuovo Henrique Ufficializzato Caligara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) "Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Fabrizio". Tanto tuonò che piovve. Ampiamente annunciata anche su queste colonne, è stata perfezionata ieri dal Sassuolo la prima operazione in entrata del mercato estivo. A raggiungere il gruppo di Grosso in quel di Ronzone, dopo firme e visite mediche di rito, Fabrizio, acquistato a titolo definitivo dall’Ascoli. Sul centrocampista classe 2000, il Sassuolo ha investito tra i 4 e i 500mila euro e conta di farne l’erede di, ceduto in Brasile, ma più in generale un asset che accresce la qualità della mediana oggi a disposizione di Fabio Grosso. Cresciuto nelle giovanili della Juventus,esordisce in Champions League con i bianconeri a soli 17 anni prima di venire acquistato dal Cagliari nel febbraio del 2018.