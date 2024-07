La vera contesa non solo in Francia è tra populisti e liberali | il momento più pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) di Giovanni Perazzoli Le recenti elezioni francesi offrono l’occasione per alcune riflessioni. La sinistra ha ottenuto un buon risultato, ma le ragioni della mobilitazione non coincidono con i problemi politici attuali. Non è, ad esempio, la vittoria dell’Europa sull’antieuropeismo. Questo significa che la vittoria elettorale della sinistra sulla destra estrema non riflette l’agenda politica reale. Non la riflette perché l’agenda politica ci mette di fronte a questioni che non rispecchiano più la tradizionale opposizione tra destra e sinistra. Nonostante ciò, l’elettorato continua a dividersi tra destra e sinistra, e forse questo ci salverà dal populismo.