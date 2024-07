Hellas Verona Zanetti | Lavoriamo per essere degni di questa piazza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Paolosi è presentato in conferenza stampa dopo-Rovereto, incontro amichevole terminato 7-1 in favore degli scaligeri. Diverse indicazioni positive per il nuovo tecnico del club veneto, tra le quali vi è certamente la doppietta del centravanti Mosquera, tra gli acquisti più interessanti disessione di mercato veronese. Di seguito le considerazioni di: “Ci sono tante cose ancora da migliorare, sono partite d’allenamento però nascondono delle indicazioni interessanti. Una cosa su cui dobbiamo migliorare la concretezza in attacco, anche se infase mi interessa che i ragazzi creino occasioni. Il bilancio è ottimo per quello che riguarda il lavoro e il rapporto con i giocatori. La cosa più importante è quello che stiamo vivendo qui, con tanti tifosi, una marea di famiglie che vengono qui a sostenerci.