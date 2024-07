GTWC Europe Lamborghini n 6 in pole con Luca Engstler

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)svetta nelle Q2 di Hockenheim valida per il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il tedesco svetta con lan. 6 LIQUI MOLY Teamby OneGroup, abile nei 10 minuti previsti ad avere la meglio per soli 33 millesimi sull’Audi n. 99 Tresor Attempto Racing di Ricardo Feller. Il campione in carica partirà secondo, l’elvetico sarà presente davanti a Dries Vanthoor (WRT BMW n. 32), Konsta Lappalainen (Emil Frey Ferrari n. 14) e Tom Fleming (AF Corse Ferrari n. 71), autore dellain Silver Cup. Solamente in 10ma posizione la Mercedes AMG GT3 n. 48 Winward Racing Team MANN-FILTER di Maro Engel, vincitore nella giornata di ieri in coppia cons Auer. Il tedesco e l’austriaco sono davanti per solo mezzo punto in campionato nei confronti della già citata BMW M4 n.