Frederic Vasseur guarda il bicchiere mezzo pieno | Passo gara ottimo continuiamo a lavorare

(Di domenica 21 luglio 2024) Un quarto e un sesto posto: è stato questo il responso della pista dell’Hungaroring per la Ferrari. Nellache ha visto la doppietta della McLaren, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, e il podio di Lewis Hamilton (Mercedes), la Rossa si è tolta la soddisfazione di terminare con il monegasco Charles Leclerc davanti a Max Verstappen, protagonista di un contatto con Lewis nella sfida per il gradino più basso del podio. Ne ha approfittato Charles, molto veloce con le gomme dure nel secondo stint dellamagiara. Più nell’ombra la prestazione dello spagnolo Carlos Sainz, non così pronto al via e quindi sesto al termine. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della Rossa,. “Laè andata piuttosto bene. Congratulazioni alla McLaren, noi abbiamo avuto una bella lotta con la Mercedes e la Red Bull e fatto il massimo che potevamo.