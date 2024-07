Fiumicino | sei denunce per furto al duty free e multa a un autista Ncc

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Cronaca di Roma – Controlli serrati all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” diDurante i consueti servizi di controllo all’interno dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato sei persone per tentatoe sanzionato unNcc per attività illecita. I sei passeggeri, in attesa dei rispettivi voli, sono stati sorpresi dal personale di vigilanza mentre cercavano di oltrepassare le casse delsenza pagare merce precedentemente nascosta nei bagagli. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno recuperato la refurtiva, costituita da prodotti di profumeria e cosmesi per un valore complessivo di circa 2.500 euro. L’informativa è stata inviata alla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Inoltre, unNcc è statoto per 2.